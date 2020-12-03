Український супертяж Олександр Усик поділився враженнями від поєдинку Василя Ломаченка та Теофімо Лопеса. Українець вражений характером свого земляка, який провів бій з травмою плеча.

У ніч з 17 на 18 жовтня Василь Ломаченко прикро поступився Теофімо Лопесу, який забрав з-під носа українця звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Олександр Усик розповів у інтерв'ю для ютуб-каналу "Usyk17", чому його земляк не відмовився від поєдинку через травму.

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"Це характер. Цей мужик зі своїми тарганами у голові просто божевільний. У цьому відчувається войовничість, характер і все інше. Я говорю, що це виключно наш менталітет. Можна зробити крок назад, подивитись яка ситуація, щоб потім відштовхнутись і піти вперед, але...Не занурююсь сильно у цю тему, тому не хочу її більше рухати", – заявив Усик.

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Боксери провели на ринзі всі 12 раундів. За одноголосним рішенням суддів перемогу віддали американцю. Не дивно. Ломаченко вже спочатку поєдинку вигляд досить блякло, не було швидкості ні в пересування рингом, ні у комбінації ударів.

Лопес же володів перевагою протягом свого поєдинку та заслужено отримав перемогу.

Після бою обидві боксери були прооперовані. Ломаченко повернеться на ринг не швидше січня, саме до цього часу буде відбуватись його реабілітація.

Якщо вони ще раз вийдуть на один ринг, то лише за їх спільною згодою. Опції реваншу у контракті їх бою немає. Але Теофімо заявив, що немає змісту виходити на ринг ще раз, якщо перемога все одно поїде у США.