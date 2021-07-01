Побиття російського вболівальника на матчі Україна – Швеція: на що він очікував

Російська збірна з футболу з ганьбою вилетіла з Євро-2020. Та більшу увагу російські ЗМІ приділяються матчам української збірної та нашим уболівальникам. Так сталося і після матчу між збірними України та Швеції. А все через росіянина, який вирішив прийти з російським триколором в сектор українців.

Збірні України та Швеції матч 1/8 фіналу проводили у Глазго. Але потрапити звичайним українцям на цей матч виявилося не просто – все через карантинні обмеження, які діють у Шотландії. Тож на цю гру приїхали переважно ті українці, які мешкають на просторах Великої Британії.

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Відвідати цей матч вирішив і росіянин Денис Смоленський. Але просто подивитися матч йому виявилося замало. На гру збірних України та Швеції він одягнув на себе форму збірної Росії, на плечі накинув російський триколор, а на голову – шапку-вушанку із радянською символікою. В такому обмундируванні він потрапив у фан-сектор українських вболівальників.

Після такого виникають декілька питань – а на що розраховував Денис Смоленський? Чим була мотивована його поведінка? Йти вболівати за збірну України з прапором Росії – це відверта провокація. Це намагання зобразити з себе жертву, навіть якщо це зроблено несвідомо. Навряд чи він би пішов з прапором Вірменії на матч збірної Азербайджану (чи навпаки). На матч Сербії – з прапором Косово чи Албанії. І спробував би він прийти з символікою санкт-петербурзького Зеніту на будь-який матч московських команд (та й загалом не в тих кольорах московських клубів).

Бо не ходять вболівальники на матчі з тими символами, які можуть викликати агресію в решти присутніх. Тому і розводить УЄФА збірні України та Росії після того, як росіяни окупували Крим та розпочали війну на Донбасі. Не грають між собою збірні Азербайджану та Вірменії, Сербії та Косово, Іспанії та Гібралтару. В УЄФА розуміють, чим може закінчитися таким матч. Це має розуміти й людина, яка одягає російський прапор на матч збірної України.

Та й отримав він від українських вболівальників не лише за російський прапор. А за хамовиту поведінку на зауваження від українців.

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Провокація для російських ЗМІ?

Його витівка досягла декількох цілей для російських ЗМІ. Спершу вони раділи, викладаючи фотографії обіймів українського та російського вболівальника з цього матчу. І мало не повторювали слова Володимира Путіна про "один народ" (Володимир Зеленський знайшов адекватну відповідь на це марення).

А вже коли стало відомо, що росіянин отримав декілька ударів від українських вболівальників, російські ЗМІ вибухнули обуренням. А тут вже питання до російських журналістів. А де були ваші обурення, коли в українського вболівальника ваші поліцейські забрали прапор в офіційній фан-зоні в Санкт-Петербурзі? При цьому українець прийшов дивитися матч збірної України в фан-зону від УЄФА.

Так, вболівальники на трибунах, перед матчем та після гри можуть поводитися не лише без агресії, але й доволі мирно та люб'язно. Так було під час усіх матчів збірної України на Євро-2020. Що в Амстердамі, що в Бухаресті. Випадків бійок за участі українських вболівальників зафіксовано не було. Навпаки – разом співали пісні (які так не подобаються росіянам) та відпочивали, радіючи святу футболу. Допоки на українську трибуну не прийшов росіянин зі своїм триколором.

Редакція 24 каналу вважає, що фізична агресія – це неприпустимо. Адже є чимало інших способів, коли можна довести свою думку, не вдаючись до фізичного насильства.