В результаті чоловіка залишили без триколора і головного убору, на ньому порвали футболку, а самого прикрили українським стягом - щоб уникнути подальших провокацій.

Що відомо Російський фанат з триколором з'явився на трибуні України: що з ним сталося

Росіянин Денис Смоленський розповів, чому вирішив піти вболівати за команду Андрія Шевченка. Фаната чомусь здивувала бурхлива реакція на його витівку:

Я просто хотів футбол дивитися і не хотів ніяких проблем. Я приїхав на матч, щоб підтримати українську команду. Росіяни ж теж вболівають за Україну! Ми ж всі єдині. Що відбувалося? Деякі просто здивувалися, а деяким, м'яко кажучи, не сподобалося, що я був з прапором... І вони почали бити. У мене була розбита брова.

"Треба розуміти, що це не політика, а футбол. Мій найкращий друг – українець. Інший найкращий друг – поляк. Ми показуємо, що політика повинна залишатися політикою, а футбол футболом", – сказав він.

Після того, як у росіянина відібрали триколор, вболівальники в секторі трохи заспокоїлися, а горе-фаната від гріха подалі прикрили українським прапором.

Відео бійки у секторі

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