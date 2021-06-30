На одному з фото зображений уболівальник з російським прапором, стоїть, обійнявшись з шанувальником в атрибутиці української збірної.

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Вболівальник у футболці збірної Росії, обмотаний прапором Росії і з шапкою вушанкою з емблемою СРСР на голові з'явився на трибунах "Хемпден Парк". Його фото в обіймах з українцем облетіли російські ЗМІ, мовляв, дивіться, "дружба, брати".

Але потім його побачили інші українці і на тому "обнімашки" закінчилися. У мережі з'явилися кадри на яких цей хлопець стоїть вже в порваній футболці та тримається за щелепу. А російський прапор і зовсім зник в невідомому напрямку.



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