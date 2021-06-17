Євро-2020 у розпалі: які збірні вийшли в плей-офф турніру

Груповий етап Євро-2020 у самому розпалі – 24 збірні борються за вихід у плей-офф турніру. Які команди подолали цей рубіж – читайте на Спорт24.

Згідно з регламентом змагань, до 1/8 фіналу чемпіонату Європи виходять по два кращих колективи з кожної групи, а також чотири найкращі збірні, які посіли третє місце.

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Які збірні вийшли з групи на Євро-2020

Збірна Італії;

Італія першою вийшла в плей-офф

У середу, 16 червня, у рамках другого туру групи F зустрілися збірні Італії та Швейцарії. "Скуадро адзурра" не зустріла спротиву від суперника та перемогла з рахунком 3:0.

Цікаво, що своєму у першому поєдинку на Євро-2020 італійська команда здобула звитягу над Туреччиною з таким самим результатом. Це дозволило італійцям стати першою командою, яка вийшла у плей-офф турніру.