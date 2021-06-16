Італія – Швейцарія 3:0

Голи: Локателлі, 26, 52, Іммобіле, 89

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У першому матчі квартету команда Роберто Манчіні довела, що її варто відносити до одних з претендентів на чемпіонський титул. "Скуадра адзурра" дуже впевнена розібралася з Туреччина – 3:0. Перевага італійців було вражаючим: 24 удари, 8 з яких в створ воріт проти 1-го пострілу у турків, і той повз.

Швейцарія в своєму стартовому матчі не змогли переграти Уельс – 1:1, хоч і була явним фаворитом гри. У матчі з Італією підопічним Владіміра Петковича потрібно перемагати, але зробити це їм допоможе хіба що диво.

На 21-й хвилині після навісу з кутового м'яч потрапив до К'єлліні, з вбивчої відстані прошив голкіпера. Швейцарці наполягали на перегляді VAR, адже побачили гру рукою. Після перегляду VAR рефері скасував забитий м'яч – гра рукою.

Згодом італійці все ж відкрили рахунок у зустрічі. Берарді на швидкості увірвався в штрафну, обійшов кількох захисників і віддав майстерну передачу під удар на Локателлі – удар в дотик в порожні ворота, без шансів для голкіпера.

Відео першого голу Локателлі

Після перерви Італія закріпила свою помітну перевагу у матчі. Стрімка контратака італійців завершилася ударом Локателлі з дальньої дистанції – удар в правий нижній кут, без шансів для голкіпера.

Відео другого голу Локателлі

На 62-й хвилині Цубер отримав ювелірну передачу у воротарському і миттєво віддав у лівий нижній кут – Доннарумма в дивовижному стрибку рятує ворота своєї команди. Згодом Берарді на швидкості увірвався в штрафну і завдав потужного удару в напрямку воріт – над поперечиною.

Через 10 хвилин Іммобіле відірвався від захисників, отримав довгу розрізну передачу і вийшов один на один з голкіпером – повз правої штанги.

Наприкінці матчу італійці поставили жирну крапку у матчі. Іммобіле пробив метрів з двадцяти. М'яч вдарився об газон у воротарському, Зоммер торкнувся долонями в кидку, але це обернулося голом від штанги.

Італія – Швейцарія відеоогляд

Таким чином, Італія набрала 6 очок і гарантувалв собі вихід у плей-офф чемпіонату Європи-2020.