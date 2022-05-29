Шевченко: Ви написали історію

Мадридський клуб у 14-й раз став володарем Ліги чемпіонів. Ексгравець Мілана Андрій Шевченко привітав наставника Реала Карло Анчелотті з перемогою.

До речі Реал переміг Ліверпуль у фіналі Ліги чемпіонів

Вітаю, Містере, немає таких, як ви! 19 років тому вперше в Манчестері… А тепер вже 4-м титулом Ліги чемпіонів ви написали історію,

– написав Шевченко у своєму інстаграмі.



Шевченко привітав Анчелотті з черговим трофеєм / Фото з інстаграму ексфутболіста

До слова. У сезонах 2002/2003 та 2006/2007 коуч перемагав в турнірі з Міланом.

Унікальне досягнення Анчелотті

До сезону 2021/2022 Анчелотті був одним із трьох тренерів, що тричі вигравали Лігу чемпіонів. Крім нього це вдавалося екстренеру Ліверпуля Бобу Пейслі, а також Зінедіну Зідану.

Тепер італійський фахівець є одноосібним володарем рекорду.

Анчелотті повернувся у Реал влітку 2021 року. Перед цим він працював з командою у період з 2013 по 2015 роки.

Разом із мадридською командою італієць здобув шість трофеїв, три з яких уже після повернення – чемпіонат, Суперкубок Іспанії і Лігу чемпіонів.

Завдяки перемозі у чемпіонаті Іспанії Анчелотті став володарем абсолютного футбольного рекорду – він виграв усі топ-5 чемпіонатів Європи (Англія, Італія, Іспанія, Франція, Німеччина).

В цілому для тренера це 5-й фінал ЛЧ, в сезоні 2004/2005 його Мілан поступився Ліверпулю.

Як футболіст Карло ставав переможцем Кубка європейських чемпіонів двічі – в 1989 і 1990 роках.

Фахівець поділився своїми емоціями після переможного матчу своїх підопічних. Він зазначив, що йому важко повірити у цей результат.

Не можу у це повірити: я виграв чотири Ліги чемпіонів. Це добре, я допомагав великим командам та великим гравцям, двічі зробив це з Міланом та двічі з Реалом – з командами, які перемагали найчастіше і які я люблю найбільше. Чотири перемоги мають особливий присмак, починаючи з першої, закінчуючи останньою в Афінах у 2014 році, і ось зараз,

– сказав Анчелотті.