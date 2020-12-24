Український нападник Артем Мілевський повернувся в УПЛ. Гравець отримуватиме у Минаї близько трьох тисяч євро.

Дебютант УПЛ Минай офіційно підсилився досвідченим нападником Артемом Мілевським. Гравець підписав угоду на 1,5 роки. Схоже, боси клубу серйозно налаштовані вибратись ближче до зони єврокубків, пише 24 канал.

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Скільки складатиме зарплата Мілевського?

За інформацією журналіста UA-Футбол Ігоря Семйона, новобранець отримуватиме у клубі сто тисяч гривень на місяць, а це близько трьох тисяч євро. Також додатково гравець отримуватиме преміальні.

Артем покинув білоруське Динамо та був у активному пошуку нової команди. Гравець відзначав, що не проти знову зіграти в український чемпіонат, але за однієї умови. Нападник не був готовий отримувати мізерну зарплату.

Одним із головних претендентів на Мілевського був львівський Рух. Але за словами президента клубу Григорія Козловського, трансфер вікового гравця у плани тренерського штабу не входив. Тому клуб вирішив відмовитись від купівлі.

У середу, 23 грудня, Минай несподівано натякнув на підписання гравця з десяткою на спині. Така інформація заінтригувала футбольну спільноту. А вже у наступного дня клуб офіційно оголосив про підписання контракту з Мілевським.