Срна: Роберто до сих пор тренер команды

Никаких изменений на тренерском кресле дончан не произошло после отъезда сборников в главную команду страны. Пока Роберто Де Дзерби остается на руководящей должности.

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Также открыт вопрос по составу. В Шахтере не могут спрогнозировать точно, каким будет состав команды на следующий сезон.

Пока все еще открыто. Роберто до сих пор тренер команды. Мы будем уважать его решение. Он многое сделал для Шахтера за практически 7 месяцев. Он дважды попал в Лигу чемпионов, выиграл Суперкубок. Мы его привезли под одну команду, где у нас были футболисты безумного мирового уровня. Кто из них останется – мы не знаем,

– рассказал Срна.

После последнего благотворительного матча Шахтера против Хайдука Роберто Де Дзерби простился с командой. Итальянский наставник отметил, что этот поединок может стать для него последним во главе украинского клуба.

Речь шла даже о том, что Роберто готов работать в клубе бесплатно только ради того, чтобы остаться в Шахтере.

Подробности. Контракт Де Дзерби с Шахтером рассчитан до 30 июня 2023 года. Ранее отмечалось, что карьера итальянца в донецком клубе зависит от судьбы следующего сезона.

"У нас президент принимает решение"

В прошлом легендарный защитник "горняков" конкретно не ответил на вопрос о том, готов ли он возглавить Шахтер в случае, если Де Дзерби покинет пост главного тренера. Однако Срна еще раз отметил свою преданность донецкому клубу.

"По состоянию на сегодняшний день – нет. Все знают, что я человек Шахтера. Даже если нужно будет ездить за рулем автобуса, то я буду. Если пригодится, то я за клуб на все готов. У нас президент принимает решение. Есть много специалистов. в Украине, за границей", – добавил Дарио.

Сообщалось, что Де Дзерби может вернуться в родную Италию.

Тренерская карьера Де Дзерби в Шахтере