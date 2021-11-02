Після зупинки серця на моторошному матчі Євро: Еріксен може повернутись в Аякс

Крістіан Еріксен не планує вішати бутси на цвях після жахливого епізоду із зупинкою серця під час матчу Євро-2020. Данський футболіст хоче повернутись в Аякс, щоб знову вийти на поле в офіційному поєдинку.

Варіант для продовження кар'єри

Півзахисник збірної Данії не зможе продовжити свою кар'єру в Інтері. Член медичного комітету Федерації футболу Італії Франческо Браконаро раніше заявляв, що Еріксен не буде допущений до матчів у Серії А з серцевою патологією. Для того, щоб знову одягнути футболку "нерадзуррі", за яких виступає із 2020 року, йому необхідно видалити кардіостимулятор.

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За правилами італійських ліг, футболіст не може грати з кардіостимулятором у серці. Крістіан Еріксен не ставить хрест на своїй кар'єрі. Футболіст шукає усі можливі варіанти продовження кар'єрі. Вже найближчим часом півзахисник може перебратись в Аякс.

Головне про зупинку серця Еріксена на Євро-2020

Крістіан Еріксен знепритомнів під час матчу-відкриття чемпіонату Європи-2020 Данія – Фінляндія. Поєдинок був призупинений, але згодом на прохання самого гравця був дограний. Зустріч, яка мала жахливий сценарій, завершилась мінімальною перемогою фінів (0:1).

Півзахисник раптово впав на газон, гравці та лікарі прибігли надати допомогу Еріксену. Вони довго не могли повернути до життя Крістіана.

Капітан збірної Данії Сімон К'єр не лише допоміг Еріксену, а й заспокоїв кохану постраждалого, яка зі сльозами на очах вибігла на поле. Також допоміг К'єру голкіпер Каспер Шмейхель.

Згодом медики повідомили страшну звістку – у Крістіана зупинилось серце на футбольному полі. На щастя, півзахисника вдалось реанімувати.

15 червня Еріксен вперше звернувся до фанатів із лікарняної палати. Йому зробили операцію, встановивши кардіостимулятор. Після цього футболіст Інтера довго відновлювався. Моторошний епізод із Еріксеном ледь не став смертельним.

29-річний гравець вже виступав за різні команди нідерландського Аякса протягом 2009 – 2013 років. Після чого перебрався у англійський Тоттенхем.