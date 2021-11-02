Після махачу на голих кулаках: дата наступного бою непереможного українця Берінчика

Денис Берінчик вже готується до наступного поєдинку. Стало відомо, коли український боксер повернеться на ринг.

Нова дата бою Берінчика

Дату наступного поєдинку Дениса Берінчика розкрив тренер Єгор Голуб. Наставник на своїй сторінці в інстаграмі виклав сторіс, у якому написав день майбутнього бою українського боксера.

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Берінчик повернеться на ринг 18 грудня 2021 року. Наразі невідомо, де відбудеться поєдинок, хто стане суперником українця. Зараз українець тренується у гірськолижному курорті "Буковель", що в українських Карпатах.



Тренування Берінчика / Скриншот із сторіс instagram.com/iegor_golub

Нагадаємо, що Денис повинен був вийти на ринг наприкінці листопада, але під час підготовки до нього отримав пошкодження. Той поєдинок повинен був відбутись у київському Палаці спорту. Тоді не було відомо, хто буде опонентом українця.

За словами промоутера Олександра Красюка, суперника після перенесення двобою не змінюватимуть, але його ім'я так і не назвали.