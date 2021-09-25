Після фінального гонгу піднімуть руку Усика, – менеджер Ф'юрі дав прогноз на бій з Джошуа

Більшість експертів та колишніх боксерів вважають Ентоні Джошуа фаворитом у поєдинку з Олександром Усиком. Британцю пророкують перемогу нокаутом, однак попереджають, що Усик може перебоксувати Джошуа.

Уоррен: Усик перебоксує Джошуа

Френк Уоррен, менеджер чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі, вважає, що Джошуа повинен нокаутувати Усика.

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"У боксі є стара приказка: Хороший великий боєць, завжди переможе хорошого маленького бійця". Ентоні просто повинен вийти і нокаутувати Усика", – сказав Уоррен.

Та промоутер запевнив, що Джошуа чекає поразка, якщо він битиметься, як з Енді Руїсом у реванші. Тоді британець виграв рішенням суддів.

На думку Уоррена, Усик зможе перебоксувати Джошуа.

Якщо Джошуа боксуватиме, як це робив у другому бою з Енді Руїсом, то програє, тому що Усик дуже хороший боксер. Якщо Усик буде ще в рингу в другій половині бою, то думаю, що ми побачимо, як після фінального гонга піднімають його руку. Я вважаю, що Усик перебоксує Джошуа,

– резюмував Уоррен.

Усик – Джошуа: що відомо про бій

Поєдинок Усик – Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенхем". Початок шоу о 22:00 за київським часом. В Україні бій покаже платформа Megogo.

Джошуа виставить на кін титули чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO. Якщо Усик переможе, то для Джошуа передбачений реванш. Якщо ж українець не виграє поєдинок – реваншу не буде.

Напередодні поєдинку боксери пройшли процедуру зважування. Усик показав вагу 100 кілограмів і Джошуа виявився на 9 кілограмів важчим.

На думку букмекерів, фаворитом поєдинку є Джошуа, якому пророчать дострокову перемогу.



Усик – Джошуа / Інфографіка Спорт 24