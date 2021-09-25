Уоррен: Усик перебоксирует Джошуа
Фрэнк Уоррен, менеджер чемпиона WBC Тайсона Фьюри, считает, что Джошуа должен нокаутировать Усика.
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"В боксе есть старая поговорка: Хороший большой боец всегда победит хорошего маленького бойца". Энтони просто должен выйти и нокаутировать Усика", – сказал Уоррен.
Но промоутер заверил, что Джошуа ждет поражение, если он сразится, как с Энди Руисом в реванше. Тогда британец выиграл решением судей.
По мнению Уоррена, Усик сможет перебоксировать Джошуа.
Если Джошуа будет боксировать, как это делал во втором бою с Энди Руисом, то проиграет, потому что Усик очень хороший боксер. Если Усик будет еще в ринге во второй половине боя, то думаю, что мы увидим, как после финального гонга поднимают его руку. Я считаю, что Усик перебоксирует Джошуа,
– резюмировал Уоррен.
Усик – Джошуа: что известно о бое
- Поединок Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". Начало шоу в 22: 00 по киевскому времени. В Украине бой покажет платформа Megogo.
- Джошуа выставит на кон титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO. Если Усик победит, то для Джошуа предусмотрен реванш. Если же украинец не выиграет поединок – реванша не будет.
- Накануне поединка боксеры прошли процедуру взвешивания. Усик показал вес 100 килограммов, а Джошуа оказался на 9 килограммов тяжелее.
- По мнению букмекеров, фаворитом поединка является Джошуа, которому прочат досрочную победу.