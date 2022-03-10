Українець серед найкращих

Пеп Гвардіола довірив Олександру Зінченку місце у стартовому складі Манчестер Сіті у матчі-відповіді проти Спортинга. Українець провів на полі увесь поєдинок.

Більше про матч МанСіті зіграв всуху зі Спортингом та став чвертьфіналістом Ліги чемпіонів

"Містяни" зіграли у нульову мирову з португальцями та пробились у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Адже у першій зустрічі Сіті розгромили лісабонський клуб із рахунком 0:5.

За підсумками виступу у матчі Зінченко потрапив у символічну команду тижня Ліги чемпіонів. Олександр стоїть в одному ряді з зірками футболу Робертом Левандовським, Карімом Бензема та іншими гравцями.

Найбільше у символічній збірній представників Баварії – аж п'ять.



Зінченко – у команді тижня / Фото з інстаграму Ліги чемпіонів

У першому поєдинку проти Спортинга Зінченко провів на полі лише 29 хвилин.

Нагадаємо, що визначились лише чотири чвертьфіналісти – МанСіті, Ліверпуль, Реал та Баварія.

Ще чотири учасники будуть відомі 15 – 16 березня.

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