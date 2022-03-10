Українець серед найкращих
Пеп Гвардіола довірив Олександру Зінченку місце у стартовому складі Манчестер Сіті у матчі-відповіді проти Спортинга. Українець провів на полі увесь поєдинок.
Більше про матч МанСіті зіграв всуху зі Спортингом та став чвертьфіналістом Ліги чемпіонів
"Містяни" зіграли у нульову мирову з португальцями та пробились у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Адже у першій зустрічі Сіті розгромили лісабонський клуб із рахунком 0:5.
За підсумками виступу у матчі Зінченко потрапив у символічну команду тижня Ліги чемпіонів. Олександр стоїть в одному ряді з зірками футболу Робертом Левандовським, Карімом Бензема та іншими гравцями.
Найбільше у символічній збірній представників Баварії – аж п'ять.
Зінченко – у команді тижня / Фото з інстаграму Ліги чемпіонів
У першому поєдинку проти Спортинга Зінченко провів на полі лише 29 хвилин.
- Нагадаємо, що визначились лише чотири чвертьфіналісти – МанСіті, Ліверпуль, Реал та Баварія.
- Ще чотири учасники будуть відомі 15 – 16 березня.
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