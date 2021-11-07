Після "бронзи" Олімпіади: нестримна Костевич стала переможницею Кубка президента ISSF
Джерело:24 канал
Олена Костевич тріумфувала на Кубку президента Міжнародної федерації стрільби (ISSF). Українка стала переможницею змагань.
Цю українку не зупинити
36-річна Олена Костевич тріумфувала на змаганнях у польському Вроцлаві. У турнірі брали участь 12 топових стрільців світу, які відібрались за рейтингом ISSF.
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Чотириразова призерка Олімпіади з України здобула "золото". Бронзова призерка у Токіо стала найкращою у Польщі на неофіційному чемпіонаті світу зі стрільби з пневматичного пістолета з відстані 10 метрів.
Костевич залишила за своєю спиною Матільду Ламой з Франції, яка стала другою. А трійку лідерок замкнула китаянка Цзян Жаньсінь. Також українка була сильнішою за представницю Греції Анну Коракакі.
- Нагадаємо, що Олена принесла Україні бронзову медаль Олімпіади-2020. Костевич стала призеркою у Токіо у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів в міксті з Олегом Омельчуком.
- Для Олени ця медаль стала четвертою олімпійською у кар'єрі. До цього вона тричі підіймалась на подіум. У 2004 році українка стала олімпійською чемпіонкою в Афінах. А 2012 рік став не менш успішним – дві бронзові нагороди.
- В особистому фіналі у кульовій стрільбі з пневматичного пістолета українка зупинилась за крок від п'єдесталу – 4 місце.