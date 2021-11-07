Після "бронзи" Олімпіади: нестримна Костевич стала переможницею Кубка президента ISSF

Олена Костевич тріумфувала на Кубку президента Міжнародної федерації стрільби (ISSF). Українка стала переможницею змагань.

Цю українку не зупинити

36-річна Олена Костевич тріумфувала на змаганнях у польському Вроцлаві. У турнірі брали участь 12 топових стрільців світу, які відібрались за рейтингом ISSF.

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Чотириразова призерка Олімпіади з України здобула "золото". Бронзова призерка у Токіо стала найкращою у Польщі на неофіційному чемпіонаті світу зі стрільби з пневматичного пістолета з відстані 10 метрів.

Костевич залишила за своєю спиною Матільду Ламой з Франції, яка стала другою. А трійку лідерок замкнула китаянка Цзян Жаньсінь. Також українка була сильнішою за представницю Греції Анну Коракакі.