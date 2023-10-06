Померла дружина легендарного тренера Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона

У п'ятницю, 6 жовтня , відійшла у кращий світ Кеті Фергюсон – дружина екстренера Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона. Пара прожила разом 57 років.

Офіційний сайт Манчестер Юнайтед повідомив про смерть Кеті Фергюсон. Дружині легенди "червоних дияволів" було 84 роки.

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Опора в житті Сера Алекса

"Усі в Манчестер Юнайтед висловлюють щирі співчуття Серу Алексу Фергюсону і його сім'ї у зв'язку з кончиною леді Кеті.

Леді Кеті була коханою дружиною, матір'ю, сестрою, бабусею і прабабусею, а також опорою Сера Алекса впродовж усієї його кар'єри", – йдеться в заяві МЮ.

На знак поваги до померлої футболісти Манчестер Юнайтед одягнуть чорні пов'язки під час суботньої гри проти Брентфорда.

Що відомо про Кеті Фергюсон

Алекс Фергюсон познайомився з Кеті Холдинг (дівоче прізвище дружини Фергюсона – 24 Канал) у 1964 році на страйку профспілки, де майбутній тренер МЮ був делегатом.

У 1966 році вони одружилися. В шлюбі Алекс та Кеті прожили 57 років.

Пара виховала трьох синів: Марка (народився в 1968 році) та близнюків Даррена і Джейсона (народилися у 1972 році). Також подружжя Фергюсонів має 12 онуків та 1 правнука.