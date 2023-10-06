Официальный сайт Манчестер Юнайтед сообщил о смерти Кэти Фергюсон. Жене легенды "красных дьяволов" было 84 года.

Узнайте также Легендарных тренеров Арсенала и Манчестер Юнайтед включили в Зал славы АПЛ

Опора в жизни Сера Алекса

"Все в Манчестер Юнайтед выражают искренние соболезнования Сэру Алексу Фергюсону и его семье в связи с кончиной леди Кэти.

Леди Кэти была любимой женой, матерью, сестрой, бабушкой и прабабушкой, а также опорой Сера Алекса на протяжении всей его карьеры", – говорится в заявлении МЮ.

В знак уважения к умершей футболисты Манчестер Юнайтед наденут черные повязки во время субботней игры против Брентфорда.

Что известно о Кэти Фергюсон

Алекс Фергюсон познакомился с Кэти Холдинг (девичья фамилия жены Фергюсона – 24 Канал) в 1964 году на забастовке профсоюза, где будущий тренер МЮ был делегатом.

В 1966 году они поженились. В браке Алекс и Кэти прожили 57 лет.

Пара воспитала троих сыновей: Марка (родился в 1968 году) и близнецов Даррена и Джейсона (родились в 1972 году). Также супруги Фергюсоны имеют 12 внуков и 1 правнука.

К слову. В 2018 году Алекс Фергюсон попал в больницу из-за кровоизлияния в мозг. Легендарному тренеру успешно провели операцию и уже через несколько дней выписали из реанимации.