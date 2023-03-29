29 березня 2023 року легендарні тренери Алекс Фергюсон та Арсен Венгер були включені до Зали слави. Дует видатних суперників на двох завоював 16 титулів АПЛ.

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Зал слави відзначає людей, які мають винятковий досвід успіху та зробили значний внесок у Прем’єр-лігу з моменту її заснування в 1992 році.

Неперевершений Алекс Фергюсон

Шотландець Алекс Фергюсон є найуспішнішим тренером в історії Прем'єр-ліги. Він завоював рекордні 13 титулів, в тому числі три сезони поспіль у двох окремих випадках.

Фергюсон тренував "манкуніанців" протягом 27 років. 81-річний фахівець у сезоні 1991/92 забезпечив Манчестер Юнайтед перший успіх в чемпіонаті починаючи з 1967 року. Шотландець 11 разів ставав тренером року в АПЛ, тренером місяця – 27 разів. Після чемпіонства 2012/13 Фергюсон залишив тренерський місток "червоних дияволів".

Досягнення тренера "канонірів"

Його колега Арсен Венгер 22 сезони тренував Арсенал, що є рекордом АПЛ. Французький фахівець тричі приводив "канонірів" до чемпіонства. В сезоні 2003/04 лондонці стали єдиною командою в історії турніру, яка виграла титул і не поступилася в жодному поєдинку. Він тричі визнавався тренером сезону АПЛ в 1998, 2002 і 2004 роках. В Прем'єр-лізі Венгер провів рекордні 828 матчів.

Зазначимо, що Зал слави був заснований у 2021 році. До нього включені 16 футболістів: Девід Бекхем, Ерік Кантона, Рой Кін, Вейн Руні, Петер Шмейхель, Пол Скоулз, Тьєррі Анрі, Патрік Вієйра, Алан Ширер, Френк Лемпард, Денніс Бергкамп, Стівен Джеррард, Дідьє Дрогба, Венсан Компані, Серхіо Агуеро та Іан Райт.