29 березня 2023 року легендарні тренери Алекс Фергюсон та Арсен Венгер були включені до Зали слави. Дует видатних суперників на двох завоював 16 титулів АПЛ.
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Зал слави відзначає людей, які мають винятковий досвід успіху та зробили значний внесок у Прем’єр-лігу з моменту її заснування в 1992 році.
Неперевершений Алекс Фергюсон
Шотландець Алекс Фергюсон є найуспішнішим тренером в історії Прем'єр-ліги. Він завоював рекордні 13 титулів, в тому числі три сезони поспіль у двох окремих випадках.
Фергюсон тренував "манкуніанців" протягом 27 років. 81-річний фахівець у сезоні 1991/92 забезпечив Манчестер Юнайтед перший успіх в чемпіонаті починаючи з 1967 року. Шотландець 11 разів ставав тренером року в АПЛ, тренером місяця – 27 разів. Після чемпіонства 2012/13 Фергюсон залишив тренерський місток "червоних дияволів".
Досягнення тренера "канонірів"
Його колега Арсен Венгер 22 сезони тренував Арсенал, що є рекордом АПЛ. Французький фахівець тричі приводив "канонірів" до чемпіонства. В сезоні 2003/04 лондонці стали єдиною командою в історії турніру, яка виграла титул і не поступилася в жодному поєдинку. Він тричі визнавався тренером сезону АПЛ в 1998, 2002 і 2004 роках. В Прем'єр-лізі Венгер провів рекордні 828 матчів.