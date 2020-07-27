Колишній гонщик Формули-1 Адріан Сутіл потрапив у ДТП. 37-річний німець розбив свій розкішний McLaren Senna вартістю мільйон євро.

Адріан Сутіл потрапив в аварію у Монако. Сутіл зачепив інший автомобіль, врізався в бетонну огорожу і стовп, повідомляє Auto Bild.

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Сутіл розбив рідкісний спорткар

У ході інциденту був сильно пошкоджений його спорткар McLaren Senna LM. Інше авто постраждало не так сильно.

Ouch!



A rare and expensive McLaren Senna LM has had an oops in Monaco



Apparently owned by Adrian Sutil pic.twitter.com/Z8KWUbV6c0 — Zero2Turbo.com (@Zero2Turbo) July 26, 2020

Спорткар, який належить Сутілу, був випущений обмеженою колекцією у 20 авто вартістю близько мільйона євро.

Senna LM – дорожня версія гоночного Senna GTS. Senna LM укомплектований чотирилітровим мотором V8, форсованим з 720 до 800 кінських сил. Гоночний варіант ще потужнішим – він розвиває 825 сил.