Формула-1: Хемілтон і Mercedes уклали новий контракт

Семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон залишиться у Формулі-1. Британський пілот підписав новий контракт з німецькою командою Mercedes.

Mercedes і Льюїс Хемілтон оголосили про підписання контракту на сезон 2021 року.

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Для Льюїса і Mercedes це буде дев'ятий спільний сезон. З Mercedes британець завоював шість чемпіонських титулів.

Я радий, що проведу дев'ятий сезон з моїми колегами по Mercedes. Наша команда спільними зусиллями добилася неймовірних досягнень, і тепер ми готуємося розвинути цей успіх, при цьому намагаючись все краще працювати як на трасі, так і за її межами,

– сказав Хемілтон.

Хемілтон став останнім пілотом, який підтвердив контрактом свою участь у сезоні-2021.

Склад учасників сезону-2021