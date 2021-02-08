Формула-1: Хемілтон і Mercedes уклали новий контракт

8 лютого 2021 , 14:29
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Джерело:

mercedesamgf1

Семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон залишиться у Формулі-1. Британський пілот підписав новий контракт з німецькою командою Mercedes.

Mercedes і Льюїс Хемілтон оголосили про підписання контракту на сезон 2021 року.

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Для Льюїса і Mercedes це буде дев'ятий спільний сезон. З Mercedes британець завоював шість чемпіонських титулів.

Я радий, що проведу дев'ятий сезон з моїми колегами по Mercedes. Наша команда спільними зусиллями добилася неймовірних досягнень, і тепер ми готуємося розвинути цей успіх, при цьому намагаючись все краще працювати як на трасі, так і за її межами,
– сказав Хемілтон.

Хемілтон став останнім пілотом, який підтвердив контрактом свою участь у сезоні-2021.

Склад учасників сезону-2021

  1. Mercedes – Льюїс Хемілтон (Вели Британія), Валттері Боттас (Фінляндія)
  2. Red Bull – Макс Ферстаппен (Нідерланди), Серхіо Перес (Мексика)
  3. Ferrari – Шарль Леклер (Монако), Карлос Сайнс (Іспанія)
  4. Aston Martin – Себастьян Феттель (Німеччина), Ленс Стролл (Канада)
  5. McLaren – Ландо Норріс (Велика Британія), Даніель Ріккардо (Австралія)
  6. Alpine – Фернандо Алонсо (Іспанія), Естебан Окон (Франція)
  7. Alpha Tauri – П'єр Гаслі (Франція), Юкі Цунода (Японія)
  8. Haas – Микита Мазепін (Росія), Мік Шумахер (Німеччина)
  9. Williams – Джордж Рассел (Велика Британія), Ніколас Латіфі (Канада)
  10. Alfa Romeo – Кімі Ряйкконен (Фінляндія), Антоніо Джовінацці (Італія)
Новий сезон Формули-1 стартує 26 березня у Бахрейні.