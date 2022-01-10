Непотрібний захисник

Контракт Умтіті з Барселоною діяв до літа 2023 року. Хоча "синьо-гранатові" з усіх сил намагалися позбутися захисника – продати або віддати в оренду. Хоча сам француз не планував покидати Барселону.

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Тренерський штаб не надто розраховує на Умтіті. Він зіграв лише один матч за команду в цьому сезоні. Решта ігор провів у запасі. Хоча навіть не завжди потрапляє до заявки на гру.

10 січня Барселона заявила, що продовжила угоду з футболістом. І одразу пояснила причину такого рішення. Гравець погодився на скорочення своєї зарплати. Це допомогло клубу вкластися в фінансовий фейр-плей та заявити на другу половину сезону новачка команди Феррана Торреса.

Поки невідомо, на яке скорочення погодився Умтіті. Mundo Deportivo пише, що захисник погодився скоротити зарплату на 10%. При цьому клуб та гравець мають право на дострокове розірвання угоди перед сезоном 2023/2024, заплативши відсутні. Їх сума не повідомляється.

До цього повідомлялося, що зарплата захисника становила близько 20 мільйонів євро в рік до сплати податків. Хоча інші джерела вказують значно меншу суму – близько 13 мільйонів євро.