У суботу, 21 листопада, у рамках 10-го туру Ла Ліги "Барселона" на виїзді зіграла проти "Атлетіко". Господарі несподівано вирвали перемогу у каталонців.

Атлетіко – Барселона 1:0

Гол: Карраско, 45+3

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Мінімальна перевага

Команди дуже активно розпочали матч. Вже до п'ятої хвилини вони двічі обмінялись гольовими атаками. Спершу Грізманн відгукнувся на передачу верхом та пробив у сторону воріт – м'яч пролетів трохи вище над поперечиною, пише 24 канал.

А вже у наступній атакувальній дії Сауль прийняв передачу неподалік від лінії штрафного майданчика, прицілився та пробив – голкіпер тер Штеген був на місці.

Хоча обидві команди створювали небезпеку, але гострішими були господарі. Льоренте майстерно приборкав дотепний пас партнера в штрафному майданчику та вирішив пробити – стійка.

Тоді у гру включився аргентинець Мессі. Лео у штрафному майданчику прийняв розрізну передачу між захисниками та відразу пробив низом у центр воріт, але воротар "Атлетіко" Облак виконав чудовий сейв.

Здавалось, що перша частина зустрічі завершиться із "сухим" рахунком, але інакше думали господарі. На 45+3 хвилині Корреа віддав передачу на партнера по команді, яким став Карраско. Футболіст "Атлетіко" увірвався в штрафний майданчик, опинившись сан на сам з голкіпером та сильно пробив у верхній кут воріт – 1:0.

Тайм невикористаних моментів

У другому таймі першу реальну нагоду забити мали каталонці. Лангле високо вистрибнув назустріч навісній передачі та пробив головою, але голкіпер видав блискучий сейв.

На 67-й хвилині гравці "Атлетіко" активно апелювали до головного арбітра зустрічі про призначення пенальті. Але суддя був невблаганний та лише розвів руками.

Знову Облак у грі. Ян здійснив чудовий сейв, впоравшись із ударом головою у напрямку лівої штанги, якого Грізманн завдавав після прострілу з флангу.

Далі наставники провели ряд замін, щоб освіжити гру, але до забитого м'яча ніщо не призвело. У підсумку рахунок зустрічі – 1:0 мінімальна перемога "Атлетіко".

Атлетіко – Барселона відеоогляд