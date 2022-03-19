Підтримуєте геноцид українців, – Романчук звинуватив Міжнародну федерацію плавання
Джерело:інстаграм Михайла Романчука
Титулований плавець Михайло Романчук звернувся до Міжнародної федерації плавання (FINA), опублікувавши фото російських спортсменів із літерою Z на грудях.
Підтримують рашистів мовчанням
Романчук розкритикував міжнародну федерацію плавання (FINA) за бездіяльність на фоні російського нападу на Україну.
Як це було Російські спортсмени взяли участь у концерті на честь восьмих роковин незаконної окупації Криму
"Поки FINA мовчить російські спортсмени підтримують війну в моїй країні. Ваше мовчання – це знак підтримки смертей і геноциду українців. Поки вони (росіяни) тренуються, в моїй країні вже знищено 3 басейни.
Поки вони сплять у своїх ліжках, мій тренер і мій батько поповнили ряди Національної гвардії та захищають Україну і вдень, і вночі!", – написав Романчук.
Скриншот
- 18 березня на московському стадіоні "Лужнікі" відбулося святкування річниці анексії Криму. Більшість учасників, серед яких і відомі спортсмени, взяли участь в цій вакханалії, наклеївши на одяг символ рашизму – літеру Z.