Поддерживают рашистов молчанием
Романчук подверг критике международную федерацию плавания (FINA) за бездействие на фоне российского нападения на Украину.
Как это было Российские спортсмены приняли участие в концерте в честь восьмой годовщины незаконной оккупации Крыма
"Пока FINA молчит российские спортсмены поддерживают войну в моей стране. Ваше молчание – это знак поддержки смертей и геноцида украинцев. Пока они (россияне) тренируются, в моей стране уже уничтожены 3 бассейна."
Пока они спят в своих кроватях, мой тренер и отец пополнили ряды Национальной гвардии и защищают Украину и днем, и ночью!", – написал Романчук.
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- 18 марта на московском стадионе "Лужники" состоялось празднование годовщины аннексии Крыма. Большинство участников, среди которых и известные спортсмены, приняли участие в этой вакханалии, наклеив на одежду символ рашизма – букву Z.