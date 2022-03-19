Підтримують рашистів мовчанням

Романчук розкритикував міжнародну федерацію плавання (FINA) за бездіяльність на фоні російського нападу на Україну.

Як це було Російські спортсмени взяли участь у концерті на честь восьмих роковин незаконної окупації Криму

"Поки FINA мовчить російські спортсмени підтримують війну в моїй країні. Ваше мовчання – це знак підтримки смертей і геноциду українців. Поки вони (росіяни) тренуються, в моїй країні вже знищено 3 басейни.

Поки вони сплять у своїх ліжках, мій тренер і мій батько поповнили ряди Національної гвардії та захищають Україну і вдень, і вночі!", – написав Романчук.



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