Не афішує, але допомагає досить потужно, – Шатернікова розповіла, чи допомагає Ломаченко ЗСУ

Віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова розповіла про позицію Василя Ломаченка у російській війні проти України. Зокрема, вона відповіла, чи допомагає боксер українській армії.

Василь Ломаченко неодноразово потрапляв у скандали, через що медіасервіс MEGOGO відмовляється від трансляцій його поєдинків. Зокрема, він звеличує УПЦ МП та московських попів.

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Чи підтримує Василь Ломаченко українську армію

Аліна Шатернікова поділилась, що боксер говорить про війну так, як і всі українці. Щодо його мовчання, то вона зазначила, що Ломаченко доволі закритий і не публічний.

Люди не хочуть цього чути. Вони хочуть чути так, як їх привчає якась шаблонна історія. Люди часто не бачать різнобарв’я цього світу й інших людей. Ми не можемо всі бути однаковими. Нас у радянщині намагалися зробити всіх однаковими, але зараз ми вільні. Кожен чинить у своєму житті так, як він відчуває, як це йому підходить,

– розповіла Шатернікова.

На питання, чи підтримує Ломаченко ЗСУ вона відповіла, що він не афішує, але допомагає досить потужно.

12 травня відбудеться бій Ломаченко – Камбосос. В Україні трансляція буде доступна ексклюзивно на сторінках Top Rank у ютубі та фейсбуці.

Нагадаємо, що українець в попередньому поєдинку програв американцеві Девіну Хейні в травні 2023 року, так і не зумівши стати абсолютним чемпіоном світу.