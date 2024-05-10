Напередодні відбулися офіційні заходи перед титульним боєм. Боксери провели довготривалу битву поглядів та пресконференцію.

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Синьо-жовті кольори й відсутність символіки МП

Після цього суперники також продемонстрували свої боксерські навички. На відкритому тренуванні Василь Ломаченко показав свою техніку, відпрацювавши удари по маленькому м'ячику, який був прив'язаний до синьо-жовтої кепки. Це все відбувалося на тлі розгорнутого прапора України.

Відкрите тренування Ломаченка: дивіться відео

Натомість австралійський боксер показав свої здібності, побоксувавши з тінню.

Відео з тренування Джорджа Камбососа

Зазначимо. Бій Камбосос – Ломаченко розпочнеться не раніше 7:00. В Україні трансляція буде доступна ексклюзивно на сторінках Top Rank у ютубі та фейсбуці.

Нагадаємо, що після битви з австралійцем Василь Ломаченко може провести об'єднавчий бій з Шакуром Стівенсоном. Про таку перспективу розповів Боб Арум, але для цього обидва боксери мають перемогти у своїх наступних поєдинках.