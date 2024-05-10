Василий Ломаченко неоднократно попадал в скандалы, из-за чего медиасервис MEGOGO отказывается от трансляций его поединков. В частности он преподносит УПЦ МП и московских попов.

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Поддерживает ли Василий Ломаченко украинскую армию

Алина Шатерникова поделилась, что боксер говорит о войне так, как и все украинцы. Относительно его молчания, то она отметила, что Ломаченко довольно закрытый и не публичный.

Люди не хотят этого слышать. Они хотят слышать так, как их приучает какая-то шаблонная история. Люди часто не видят разнообразия этого мира и других людей. Мы не можем все быть одинаковыми. Нас в советское время пытались сделать всех одинаковыми, но сейчас мы свободны. Каждый поступает в своей жизни так, как он чувствует, как это ему подходит,

– рассказала Шатерникова.

На вопрос, поддерживает ли Ломаченко ВСУ она ответила, что он не афиширует, но помогает достаточно мощно.

Важно! 12 мая состоится бой Ломаченко – Камбосос. В Украине трансляция будет доступна эксклюзивно на страницах Top Rank в ютубе и фейсбуке.

Напомним, что украинец в предыдущем поединке проиграл американцу Девину Хейни в мае 2023 года, так и не сумев стать абсолютным чемпионом мира.