Підтримав Україну: Левандовський розірвав угоду із спонсором, який допомагає Росії

Футболіст збірної Польщі Роберт Левандовський розірвав спонсорський контракт із Huawei. До такого рішення його підштовхнули повідомлення, що китайський магнат повинен підтримує російську армію технічно.

Компанія Huawei мала забезпечити росіян електронним обладнанням і підтримати їх у боротьбі з кібератаками, що проводяться західними хакерами. Китайський гігант мав взяти активну участь в агресії проти України, яку різко засудив Левандовський.

До слова Ми всі знаємо, що відбувається, і весь світ це не сприймає, – Левандовський підтримав Україну

"Ми прийняли рішення припинити маркетингову співпрацю між Робертом Левандовским та брендом Huawei. Таким чином, реалізацію всіх рекламних зобов'язань з нашого боку було призупинено", – повідомив Томаш Завісляк, один з представників Левандовського.

Левандовський підписав перший контракт з Huawei ще у 2015-му, а через п'ять років став послом китайської компанії по всій Європі.

Левандовський підтримує Україну

Раніше Левандовський вже кілька разів підтримав Україну у війні з Росією. У матчі Бундесліги проти Айнтрахта поляк грав з синьо-жовтою капітанською пов'язкою. Згодом її продали на благочинному аукціоні за 27 тисяч злотих.

Крім цього, капітан збірної Польщі одним з перших заявив, що "Кадра" не поїде в Росію на матч плей-офф відбору до ЧС-2022.

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