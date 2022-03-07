Компанія Huawei мала забезпечити росіян електронним обладнанням і підтримати їх у боротьбі з кібератаками, що проводяться західними хакерами. Китайський гігант мав взяти активну участь в агресії проти України, яку різко засудив Левандовський.

До слова Ми всі знаємо, що відбувається, і весь світ це не сприймає, – Левандовський підтримав Україну

"Ми прийняли рішення припинити маркетингову співпрацю між Робертом Левандовским та брендом Huawei. Таким чином, реалізацію всіх рекламних зобов'язань з нашого боку було призупинено", – повідомив Томаш Завісляк, один з представників Левандовського.

Левандовський підписав перший контракт з Huawei ще у 2015-му, а через п'ять років став послом китайської компанії по всій Європі.

Левандовський підтримує Україну

Раніше Левандовський вже кілька разів підтримав Україну у війні з Росією. У матчі Бундесліги проти Айнтрахта поляк грав з синьо-жовтою капітанською пов'язкою. Згодом її продали на благочинному аукціоні за 27 тисяч злотих.

Крім цього, капітан збірної Польщі одним з перших заявив, що "Кадра" не поїде в Росію на матч плей-офф відбору до ЧС-2022.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!