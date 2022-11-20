Дістався до рекорду Федерера: легендарний Джокович виграв шостий Підсумковий турнір ATP

Сербський тенісист виграв всі свої поєдинки на фінальному змаганні року. У фіналі Ноле не мав проблем із норвежцем Каспером Руудом, здолавши його за півтори години.

Новак Джокович – Каспер Рууд 7:5 / 6:3

В Турині завершився Підсумковий турнір ATP з тенісу. В неділю відбувся фінал, у якому взяли участь серб Новак Джокович та норвежець Каспер Рууд, пише 24 канал.

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Балканець цього року пропустив Australian Open та US Open, але все ж поїхав на Підсумковий турнір в статусі восьмої ракетки світу. У свою чергу Рууд посідає четверту сходинку в рейтингу ATP.

Норвежець раніше не вигравав жодного турніру Grand Slam і взагалі вперше поїхав на головне змагання кінця року. У групі він обійшов Надаля, Оже-Альяссіма та Фрітца, а у півфіналі вибив Рубльова.

Втім впоратись із Джоковичем Каспер не зміг. До цього Рууд тричі протистояв сербу і всі три поєдинки завершились для нього поразкою із рахунком 0:2. Так сталось і цього разу.

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Новак виграв два сети з рахунком 7:5 / 6:3. При цьому Ноле не віддав жодного свого гейму та виконав аж дев'ять подач на виліт. Вся гра тривала трохи більше півтори години.

Для Джоковича це вже шостий тріумф на Підсумкових турнірах. За цим показником він зрівнявся із рекордсменом Роджером Федерером. Раніше серб вигравав ці змагання у 2008 році та з 2012 по 2015 роки.