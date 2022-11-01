Енді Маррей – Жиль Сімон 1:2 (6:5, 5:7, 3:6)

Кривдником Маррея став 37-річний француз Жиль Сімон. Поєдинок тривав майже три години.

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Не обійшлось у цій зустрічі без скандалів. Після останнього розіграшу тенісисти традиційно подякували одне одному за гру та мали потиснути руку судді на вишці.

Однак Енді не подав руку рефері. Експерша ракетка світу залишився незадоволеним роботою судді на вишці. І це не через спірні рішення, а через уболівальників, які зібрались на трибунах у Парижі. А все через те, що це був прощальний турнір у кар'єрі Жиль Сімона. Тому на трибунах був аншлаг.

Суддя здивував поведінкою

Маррей просив суддю заспокоїти глядачів, які несамовито вболівали за свого земляка та суперника Енді.

Дійшло до того, що британський тенісист попросив викликати на корт супервайзера, адже рефері не збирався втамовувати шалених фанатів.

Маррей був готовий відмовитись від гри, якщо суддя не заспокоїть глядачів. Однак замість того, щоб почати щось роботи, рефері просто відповів: "Це ваш вибір".

Суддя показав увесь свій непрофесіоналізм у цій ситуації.

Маррей не потиснув руку судді: дивіться відео