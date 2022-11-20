Новак Джокович – Каспер Рууд 7:5 / 6:3

В Турине завершился Итоговый турнир ATP по теннису. В воскресенье состоялся финал, в котором приняли участие серб Новак Джокович и норвежец Каспер Рууд, пишет 24 канал.

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Балканец в этом году пропустил Australian Open и US Open, но все же уехал на Итоговый турнир в статусе восьмой ракетки мира. В свою очередь Рууд занимает четвертое место в рейтинге ATP.

Норвежец раньше не выигрывал ни одного турнира Grand Slam и вообще впервые уехал на главное соревнование конца года. В группе он обошел Надаля, Оже-Альясима и Фритца, а в полуфинале выбил Рублева.

Впрочем, справиться с Джоковичем Каспер не смог. До этого Рууд трижды противостоял сербу и все три поединка завершились для него поражением со счетом 0:2. Так случилось и в этот раз.

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Новак выиграл два сета со счетом 7:5/6:3. При этом Ноле не отдал ни одного своего гейма и выполнил девять подач на вылет. Вся игра длилась чуть больше полутора часов.

Для Джоковича это уже шестой триумф на Итоговых турнирах. По этому показателю он сравнялся с рекордсменом Роджером Федерером. Ранее серб выигрывал эти соревнования в 2008 году и с 2012 по 2015 годы.