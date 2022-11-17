Колишня перша ракетка світу з Японії була амбасадоркою криптобіржі FTX. До перерви у тенісній кар'єрі Наомі Осака успішно виступала у турі в ігровій формі, на якій був нанесений логотип спонсора.

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Японська тенісистка потрапила під слідство

Японка отримувала частину компенсації від компанії якраз у вигляді криптовалюти. Співпраця була чудовою до моменту, допоки компанія 11 листопада не оголосила про банкрутство. Не врятувало компанію навіть те, що були люди, які хотіли викупити її актив.

Біржа працювала за допомогою шахрайських фінансових схем, які привела компанію до краху. Користувачі, які хотіли вивести свої кошти не змогли цього зробити. Біржа заборонила проводити подібні процедури на певний час.

Згодом стало відомо, що зі криптобіржі, яка збанкрутувала, зник щонайменше 1 мільярд доларів клієнтських коштів.

Однак винною в усьому чомусь стала Наомі Осаку та інші учасники, яких звинуватили у співучасті.

Обдурені учасники, яких ошукали на 11 мільярдів доларів, вимагають справедливості та прозорого розслідування у цій справі з махінаціями.