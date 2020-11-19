Збірна Росії з футболу в 6-му турі дивізіону B Ліги націй з рахунком 0:5 програла команді Сербії, посіла підсумкове друге місце в групі 3, і не змогла вийти в елітну Лігу А турніру.

Сербія – Росія 5:0

Голи: Радоніч, 10, Йовіч, 25, 45+1, Влахович, 32, Младеновіч, 64

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Всі думали, що Росія, якій потрібні очки в цьому матчі вийде з настроєм на перемогу, але вже з перших хвилин виявилося не все так просто. Мабуть, серби захотіли голосно грюкнути дверима на прощання і у них це, безумовно, вийшло.

Уже після першого тайму на табло був рахунок – 4:0. Після перерви, єдине, що змінилося, так це те, що господарі поля вже не так сильно бігли вперед. Однак ще один гол зуміли забити.

Цей поєдинок був вирішальним в квартеті 3 Ліги А для обох команд. Сербія завдяки цьому успіху зберегла прописку в Лізі B, а Росія, зазнавши поразки, не зуміла вийти в елітний дивізіон Ліги націй.

Сербія – Росія відеоогляд