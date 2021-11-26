Как сборная Украины тренировалась в условиях самоизоляции

Сборная Украины вынуждена была быстрее завершить сбор в норвежском Бейтостолене из-за случаев заражений COVID-19. По словам Пидручного, биатлонисты могли подцепить вирус в аэропорту или в самолете.

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Из-за заражения большая часть команды отправилась на самоизоляцию и пропустит первый этап Кубка мира в шведском Эстерсунде (27 – 28 ноября).

Важно. Вся сборная Украины вакцинировалась в мае.

Пидручный сообщил, что все отстраненные спортсмены переболели в легкой форме.

Тренерский штаб и руководство сборной быстро на это отреагировал. Нас всех расселили по одному, чтобы не контактировать между собой, все встречи происходили только в масках и на свежем воздухе. Кто не болел – ходил на тренировки,

– рассказал биатлонист.

Чтобы не подвергать опасности других спортсменов, биатлонисты сборной Украины изменили график своих тренировок. В частности, утреннюю тренировку украинцы начинали в 6:50, когда другие команды – в 9:00 – 10:00.

В то же время на вечернюю тренировку украинцы отправлялись позже соперников.

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Пидручный заверил, что украинские биатлонисты, которые переболели COVID-19, чувствуют себя хорошо и уже начали полноценные тренировки.

Состав сборной Украины на первый этап Кубка мира