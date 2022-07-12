Збірна тренується в Німеччині
Чоловіча збірна України з біатлону розпочала тренувальний збір у німецькому Обергофі. Німецький біатлоніст Ерік Лессер опублікував спільне фото з українськими атлетами.
Читайте також Фуркади хотіли допомогти українським біатлоністам зі зборами, але вони образилися на Підручного
До складу команди на зборі увійшли: Антон Дудченко, Денис Насико, Артем Прима, Тарас Лесюк, Дмитро Підручний та Богдан Цимбал.
Зазначимо, що з чоловічою збірною також тренується Дар'я Блашко.
Спільне тренування / Скриншот
Добре бачити цих хлопців здоровими та сильними на зборі в Обергофі. Ми провели хороше спільне велосипедне тренування,
– написав німецький біатлоніст.
Тренер чоловічої збірної з біатлону Юрай Санітра розповів, як прийняв рішення залишитися працювати в Україні після початку повномасштабної війни.
"Я дуже переживав за всіх спортсменів і тренерів, а також за вболівальників, яких так багато в Україні. Я допомагав чим міг. П’ять тижнів сім’я одного з моїх спортсменів жила в мене. Це дуже важкі часи, і я довго думав, чи продовжувати працювати з командою. Я поспілкувався з рідними і зрозумів, що не можу покинути своїх спортсменів та український біатлон у час, коли їм потрібна допомога", – наголосив тренер.