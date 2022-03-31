Під час "Ель Класіко" в Лізі чемпіонів встановили новий світовий рекорд у жіночому футболі

У середу, 31 березня, Барселона зіграла матч-відповідь проти Реала у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Поєдинок відвідала рекордна кількість уболівальників.

Більше у десятки разів, ніж на матчах УПЛ

Іспанське протистояння у єврокубках відбулось на домашній арені Барселони – "Камп Ноу". Каталонський клуб підійшов до матчу-відповіді з комфортною перевагою у рахунку 1:3, яку оформив у Мадриді.

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Іспанці бурхливо відреагували на чвертьфінал жіночої Ліги чемпіонів та прийшли подивитись на "Ель Класіко". На трибунах каталонської команди зібралось 91553 уболівальники.

Матч запам'ятався не лише великою кількістю голів, а й світовим рекордом. Така кількість глядачів на поєдинку встановила новий світовий рекорд у жіночому футболі.

. Новий рекорд побив попередній на 1368 фанатів – 90185 глядачів. Саме така кількість фанатів відвідала фінал чемпіонату світу-1999 між США та Китаєм, який прийняла Каліфорнія.

Ще перед стартовим свистком іспанці вразили усіх флешмобом. Глядачі на трибунах сформували величезну мозаїку, яка символізувала рівність прав жінок у світі.