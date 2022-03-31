Зінченко: Хотів би сказати величезну подяку від усіх нас в Україні

Олександр Зінченко привітав лідера польської збірної Роберта Левандовського. Захисник Манчестер Сіті подякував від усього народу за підтримку та допомогу, яку поляки надають Україні.

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Лідер "синьо-жовтим" привітав сусідню країну з виходом на Мундіаль під постом нападника Баварії.

Роберт! Перш за все, я хотів би сказати величезну подяку від усіх нас в Україні за підтримку та допомогу, яку ви та всі наші брати з Польщі надаєте нам! І вітаю вас із кваліфікацією на чемпіонаті світу,

– написав Зінченко.

Відзначимо, що Левандовський передав свою іменну футболку збірної Польщі з автографом на благодійний аукціон. Усі зароблені кошти підуть на потреби ЗСУ.

Сам Роберт неодноразово висловлював свою підтримку Україні. Навіть на матчі відбору ЧС-2022 проти шведів Левандовський вивів команду з синьо-жовтою капітанською пов'язкою. На цьому поєдинку свою позицію висловили польські уболівальники.