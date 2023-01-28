Під Бахмутом загинув колишній капітан чортківського Кристала Руслан Курдас

Війна розпочата Росією на території нашої держави забрала ще одного українського спортсмена. Футболіст Руслан Курдас під Бахмутом віддав життя за свободу українського народу.

Про смерть футболіста повідомив віцепрезидент ФСК Кристал Ігор Клим. Для Руслана громада Чортківщини збиралася передати автомобіль для військових цілей, але автівка так і не доїхала.

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Чергова цінна втрата

Тепер вічно 28-річний футболіст – вихованець запорізького футболу. У 2018 році Руслан переїхав на Тернопільщину, де разом з своїм братом Денисом виступав за чортківський Кристал у чемпіонаті області та аматорському чемпіонаті України. Руслан був капітаном команди.

Загалом у чемпіонаті Тернопільської області Руслан провів 40 матчів, у яких відзначився 15 забитими м’ячами. В активі гравця також 18 проведених матчів у Другій лізі України та один поєдинок у Кубку України.

Також Руслан був вчителем з фізичного виховання у Чортківській гімназії №3 імені Романа Ільяшенка. Школа у скорботі від втрати.

Шануємо пам'ять усіх героїв, які ціною власного життя відстоюють майбутнє для нас. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Герої не вмирають, вони назавжди залишаться у наших серцях. Вічна слава і пам'ять українському воїну!,

– йдеться у заяві школи.