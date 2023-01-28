Про смерть футболіста повідомив віцепрезидент ФСК Кристал Ігор Клим. Для Руслана громада Чортківщини збиралася передати автомобіль для військових цілей, але автівка так і не доїхала.

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Чергова цінна втрата

Тепер вічно 28-річний футболіст – вихованець запорізького футболу. У 2018 році Руслан переїхав на Тернопільщину, де разом з своїм братом Денисом виступав за чортківський Кристал у чемпіонаті області та аматорському чемпіонаті України. Руслан був капітаном команди.

Загалом у чемпіонаті Тернопільської області Руслан провів 40 матчів, у яких відзначився 15 забитими м’ячами. В активі гравця також 18 проведених матчів у Другій лізі України та один поєдинок у Кубку України.

Також Руслан був вчителем з фізичного виховання у Чортківській гімназії №3 імені Романа Ільяшенка. Школа у скорботі від втрати.

Шануємо пам'ять усіх героїв, які ціною власного життя відстоюють майбутнє для нас. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Герої не вмирають, вони назавжди залишаться у наших серцях. Вічна слава і пам'ять українському воїну!,

– йдеться у заяві школи.