О смерти футболиста сообщил вице-президент ФСК Кристалл Игорь Клим. Для Руслана община Чертковщины собиралась передать автомобиль для военных целей, но автомобиль так и не доехал.

Достойно внимания В боях за Бахмут погиб ультрас Карпат Юрий Рыжий

Очередная ценная потеря

Теперь вечно 28-летний футболист – питомец запорожского футбола. В 2018 году Руслан переехал в Тернопольскую область, где вместе со своим братом Денисом выступал за чертковский Кристалл в чемпионате области и любительском чемпионате Украины. Руслан был капитаном команды.

В общей сложности в чемпионате Тернопольской области Руслан провел 40 матчей, в которых отличился 15 забитыми мячами. В активе игрока также 18 проведенных матчей во Второй лиге Украины и один поединок в Кубке Украины.

Также Руслан был учителем по физическому воспитанию в Чертковской гимназии №3 имени Романа Ильяшенко. Школа в скорби от потери.

Уважаем память всех героев, которые ценой собственной жизни отстаивают будущее для нас. Выражаем соболезнования родным и близким. Герои не умирают, они навсегда останутся в наших сердцах. Вечная слава и память украинскому воину!,

– говорится в заявлении школы.