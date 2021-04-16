Петряк допоміг Фехервару зробити камбек та вийти у фінал Кубка Угорщини

Фехервар 15 квітня зіграв у півфіналі Кубка Угорщини проти МТК. Український футболіст Іван Петряк допоміг гостям вийти у фінал турніру.

Боротьба за трофей

Головний наставник Фехервара Імре Сабич з перших хвилин випустив Івана Петряка. Українець не загубився на полі та допоміг команді здобути важливу перемогу та продовжити боротьбу за престижний трофей.

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Початок матчу був не за планом команди українського футболіста. Вже на 14-й хвилині МТК відкрив рахунок у зустрічі завдяки голу Сабольча Шена. Вінгер увірвався у штрафний та побив повз голкіпера.

Ще до перерви гості змогли зрівняти цифри на табло. Захисник Бендегуз наче легкоатлет Усейн Болт пробіг пів поля, обігрався з партнерами по команді та сам завершив атаку ударом із 11-метрової відстані – 1:1.

Після відпочинку Фехервару вдалось швидко вийти уперед у рахунку. Атаку розпочав футболіст збірної України Петряк. Півзахисник віддав на вільного Неманью Ніколіча, який поставив крапку у поєдинку – 1:2 на користь гостей.