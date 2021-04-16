Борьба за трофей

Главный наставник Фехервара Имре Сабич с первых минут выпустил Ивана Петряка. Украинец не потерялся на поле и помог команде одержать важную победу и продолжить борьбу за престижный трофей.

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Начало матча было не по плану команды украинского футболиста. Уже на 14-й минуте МТК открыл счет в встрече благодаря голу Сабольча Шена. Вингер ворвался в штрафную и пробил мимо голкипера.

Еще до перерыва гости смогли сравнять цифры на табло. Защитник Бендегуз как легкоатлет Усэйн Болт пробежал пол поля, обыгрался с партнерами по команде и сам завершил атаку ударом с 11-метрового расстояния – 1:1.

После отдыха Фехервару удалось быстро выйти вперед в счете. Атаку начал футболист сборной Украины Петряк. Полузащитник отдал на свободного Неманью Николича, который поставил точку в поединке – 1:2 в пользу гостей.