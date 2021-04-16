Борьба за трофей
Главный наставник Фехервара Имре Сабич с первых минут выпустил Ивана Петряка. Украинец не потерялся на поле и помог команде одержать важную победу и продолжить борьбу за престижный трофей.
Примечательно Петряк отличился роскошным дублем в Венгрии и отпраздновал голы в стиле Роналду: видео
Начало матча было не по плану команды украинского футболиста. Уже на 14-й минуте МТК открыл счет в встрече благодаря голу Сабольча Шена. Вингер ворвался в штрафную и пробил мимо голкипера.
Еще до перерыва гости смогли сравнять цифры на табло. Защитник Бендегуз как легкоатлет Усэйн Болт пробежал пол поля, обыгрался с партнерами по команде и сам завершил атаку ударом с 11-метрового расстояния – 1:1.
После отдыха Фехервару удалось быстро выйти вперед в счете. Атаку начал футболист сборной Украины Петряк. Полузащитник отдал на свободного Неманью Николича, который поставил точку в поединке – 1:2 в пользу гостей.
- Фехервар вышел в финал Кубка Венгрии. В решающем матче клуб украинца поборется с Уйпештом, который в полуфинале переиграл Кищварду (1:0). Противостояние запланировано на 5 мая.
- Петряк провел все 90 минут на поле. Для него этот матч стал 35-м в этом сезоне во всех турнирах за венгерский клуб. В этих встречах Иван отличился 12 голами и отдал 7 голевых передач.