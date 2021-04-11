Яскрава гра Петряка в Угорщині

Вже після першого тайму Фехервар вів у рахунку 2:0. Двома голами відзначився Неманя Николич.

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По перерві вже ініціативу взяв на себе атакувальний півзахисник Іван Петряк. Українець обробив м'яч у штрафному суперника та з усієї сили вгатив під поперечину – 3:0. Футболіст відсвяткував взяття воріт у стилі Кріштіану Роналду.

Наприкінці зустрічі Петряк оформив дубль. Фехервар переміг Уйпешт із рахунком 4:0. Для Івана цей дубль став другим у сезоні в Угорщині. Українець провів на полі 88 хвилин.

Його клуб після звитяги із 44 очками йде 3-м у чемпіонаті. До другої Академії Пушкаша аж 8 пунктів. Лідером залишається Ференцварош Сергія Реброва, який несподівано втратив очки у матчі проти Академії Пушкаша.

Наступну зустріч Фехервар проведе 15 квітня у півфіналі Кубка Угорщини проти МТК.

Відео першого голу Петряка