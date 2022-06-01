Петраков визначився із заявкою збірної України на матч проти Шотландії

1 червня на стадіоні "Хемпден Парк" збірна України зійдеться з командою Шотландії в півфіналі плей-офф відбору ЧС-2022. Переможець цього матчу розіграє з Уельсом путівку на світову першість.

Поза списком Лунін, Попов та Сікан

Стала відома офіційна заявка збірної України на матч з Шотландією у півфіналі відбору ЧС-2022. До заявки на важливий поєдинок потрапили 23 гравці.

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Із тих футболістів, які зараз перебувають у Глазго, до переліку обраних не потрапили Данило Сікан, Денис Попов та Андрій Лунін.

Список збірної України на гру з Шотландією:

Воротарі: Бущан, Пятов, Різник.

Захисники: Соболь, Бондар, Сирота, Забарний, Миколенко, Качараба, Караваєв, Матвієнко.

Півзахисники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Шапаренко, Мудрик, Циганков, Зінченко, Піхальонок, Зубков.

Нападники: Яремчук, Довбик.