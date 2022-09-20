Я б іще раз повторив усе те, що сказав, – Петраков про штраф від УЄФА після скарги росіян

Головний тренер збірної України Олександр Петраков відреагував на інформацію про те, що УЄФА оштрафувала його. Це сталося після скарги росіян.

У квітні 2022 року у виданні The Guardian вийшло інтерв'ю з Олександром Петраковим, в якому він заявив, що взяв би до рук зброю, щоб захищати Україну від російських загарбників. Сам тренер намагався потрапити до лав українських захисників, але його не взяли через вік.

Водночас росію офіційно не допустили до відбору на Євро-2024

росіянам дуже не сподобалися такі висловлювання Петракова, тож вони почали закидати УЄФА скаргами з цього приводу. росіяни вимагали дискваліфікації Петракова, хоча саме збірна росії та російські клуби на той час вже були відсторонені від усіх міжнародних матчів.

"Я б іще раз повторив усе те, що сказав. Це питання повинні вирішувати юристи. Але я від своїх слів не відмовляюся", – заявив Петраков.

Та все ж в УЄФА таки вирішили покарати Петракова. Правда все обмежилося попередженням та штрафом. В Українській асоціації футболу заявили, що сам штраф "незначний", і що вони без проблем його заплатять.

Про суму штрафу не знає і сам Петраков.

"Не знаю, який штраф. Це правда, мені президент сказав, а що там – я не знаю, не можу відповісти. Не знаю, який штраф, яка сума", – розповів головний тренер збірної України