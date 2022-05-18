Петраков оголосив склад гравців на контрольний матч із Рієкою

У хорватській Рієці 18 травня відбудеться третій контрольний матч збірної України в межах підготовки до плей-офф відбору ЧС-2022 та червневих зустрічей у Лізі націй-2022/2023. Гра проти однойменного клубу розпочнеться о 19.00 за київським часом.

Стала відома заявка збірної України на третій спаринг в рамках підготовки до матчів кваліфікації ЧС-2022. 18 травня "синьо-жовті" зіграють проти хорватської Рієки.

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Повний список гравців

Воротарі: Георгій Бущан, Андрій Пятов, Дмитро Різник.

Захисники: Валерій Бондар, Олександр Сирота, Ілля Забарний, Юхим Конопля, Тарас Качараба, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Олександр Піхальонок, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Михайло Мудрик, Денис Гармаш, Олександр Зубков.

Нападники: Артем Довбик, Роман Яремчук, Артем Бєсєдін, Данило Сікан.

В заявку на матч не потрапив захисник Динамо Денис Попов. Він отримав пошкодження в грі з Емполі та тепер повинен пройти додаткове медичне обслідування.

Раніше Петраков заявляв, що в матчі з Рієкою випустить зі старту тих футболістів, які не брали участі в спарингу з Емполі.

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