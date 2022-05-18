Петраков оголосив склад гравців на контрольний матч із Рієкою
Джерело:УАФ
У хорватській Рієці 18 травня відбудеться третій контрольний матч збірної України в межах підготовки до плей-офф відбору ЧС-2022 та червневих зустрічей у Лізі націй-2022/2023. Гра проти однойменного клубу розпочнеться о 19.00 за київським часом.
Стала відома заявка збірної України на третій спаринг в рамках підготовки до матчів кваліфікації ЧС-2022. 18 травня "синьо-жовті" зіграють проти хорватської Рієки.
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Повний список гравців
Воротарі: Георгій Бущан, Андрій Пятов, Дмитро Різник.
Захисники: Валерій Бондар, Олександр Сирота, Ілля Забарний, Юхим Конопля, Тарас Качараба, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко.
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Олександр Піхальонок, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Михайло Мудрик, Денис Гармаш, Олександр Зубков.
Нападники: Артем Довбик, Роман Яремчук, Артем Бєсєдін, Данило Сікан.
В заявку на матч не потрапив захисник Динамо Денис Попов. Він отримав пошкодження в грі з Емполі та тепер повинен пройти додаткове медичне обслідування.
Раніше Петраков заявляв, що в матчі з Рієкою випустить зі старту тих футболістів, які не брали участі в спарингу з Емполі.
Емполі – Збірна України: деталі матчу
- 17 травня відбувся матч Емполі – збірна України. "Синьо-жовті" здобули впевнену перемогу над італійським клубом.
- Гра закінчилася з рахунком 1:3. Голами відзначилися Роман Яремчук, Олександр Караваєв та Олександр Піхальонок. Відео голів ви можете переглянути за посиланням.
- Головний тренер збірної Олександр Петраков прокоментував гру національної команди проти італійців. Він зазначив, що футболістам збірної наразі тяжко у фізичному плані, оскільки вони мають серйозні навантаження.
- Також фахівець подякував італійському клубу, який зголосився зіграти проти "синьо-жовтих".
- Яремчук теж висловився про своє повернення до збірної. Футболіст прокоментував свій забитий м'яч у ворота суперників. Він сподівається, що надалі йому теж вдасться потішити українських вболівальників.
- Наразі у збірної України заплановані ще два спаринги перед важливим матчем з Шотландією. Проте хто буде наступним суперником національної команди поки що не оголосили.