Варіант для Петракова: фахівець може очолити збірну, яку розгромив у Лізі націй

Колишній тренер збірної України Олександр Петраков користується попитом на футбольному ринку. Цілком ймовірно, що в новому відборі до ЧЄ-2024 фахівець керуватиме новою збірною.

Українська асоціація футболу вирішила не продовжувати співпрацю з Олександром Петраковим, тож на початку нового року тренер залишився без роботи. Втім, найближчим часом він може очолити нову національну збірну.

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Несподіваний варіант для Петракова

За інформацією вірменського журналіста Грача Хачатряна, Олександр Петраков стане новим головним тренером збірної Вірменії. Раніше вже повідомлялося, що український фахівець має декілька пропозицій з-за кордону від клубів та збірних.

Тож цілком можливо, що Петраков очолить збірну, яку декласував у Лізі націй. У вересні минулого року "синьо-жовті" розтрощили Вірменію 5:0. Після цієї невдачі головний тренер вірменів Хоакім Капаррос був відправлений у відставку.

Петраков на чолі збірної України

Нагадаємо, Олександр Петраков очолював національну команду України 1,5 роки.

За цей час "синьо-жовті" провели 15 матчів: 6 перемог, 7 нічиїх та 2 поразки.

Проте команда під його керівництво не зуміла потрапити на ЧС-2022 та підвищитися в класі Ліги націй.

Раніше Петраков приводив молодіжну збірну України U-20 до перемоги на ЧС-2019 у Польщі.

Збірна Вірменії потрапила до групи D відбору на чемпіонат Європи 2022. Суперниками "Горців" будуть команди Хорватії, Уельсу, Туреччини та Латвії.