Про те, що Петраков більше не тренер збірної України, стало відомо 12 січня 2023 року. Українська асоціація футболу офіційно повідомила, що припиняє співпрацю з головним тренером національної команди України. Хоча ще до цього були питання про те, до якого часу діє контракт Петракова та збірної України. І це питання неодноразово задавали тренеру, чим викликали в нього певну злість.

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Була ймовірність, що Петраков може повернутися до роботи з юнацькими збірними України. Адже у 2019 році саме він привів збірну України U-20 до перемоги на чемпіонаті світу. Та офіційне повідомлення УАФ свідчить про те, що Петраков більше не буде в її структурі.

Однак без роботи він не залишиться. За даними журналістів, Петраков має цікаві пропозиції з-за кордону, і не лише від клубів, але й збірних. Ситуація може вирішитися найближчими днями.